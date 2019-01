"Tito" Fernández habló sobre acusaciones de acoso sexual: "¡Por favor, créanme!"

“Tito” Fernández decidió hablar sobre una de las polémicas más grandes en que se ha visto envuelto a lo largo de su carrera. El cantautor estuvo en el programa "Cada Día Mejor" de La Red, donde se refirió a las acusaciones de acoso sexual y violación que le imputaron una serie de mujeres.

En este sentido, insistió en que todo se trató de un “error” de “haber metido la cosa humana, personal, en algo que no tiene nada que ver”, insistió.

Incluso, agregó que “este es un error que cometí muy tonto y que estoy pagando muy caro. (...) Me quedé sin trabajo, no me han llamado de ninguna parte ni me van a llamar. ¿Quién va a llamar a un violador?", reflexionó.

Aunque, siguió explicando que “no hubo relaciones románticas que yo sepa. Yo interpreté mal algunas señales, seguramente. (…) Espero que se haga justicia, se diga que soy inocente y veremos qué pasa... lo único real es que yo tuve sexo con estas mujeres, más de una vez, en forma consensuada”, replicó.

Al concluir la entrevista, el cantante tomó la palabra y habló a la cámara haciendo un llamado a la audiencia. “Yo no soy un violador, no lo he sido, no lo soy, ni lo seré jamás. ¡Por favor, créanme!".