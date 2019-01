Adriana Barrientos ironizó con drama de "Luli" y publicó video de antigua pelea

Conocido en el mundo de la farándula es el conflicto de Adriana Barrientos y Nicole Moreno. Hecho que reflotó esta semana con la compleja situación que se encuentra viviendo el hijo de "Luli".

Y es que, la "Leona" no se guardó nada y aludió al drama de la modelo recordando con un video una de las peleas icónicas de un reality de Mega.

En la publicación, Barrientos escribió con ironía: “Luli sorry por no etiquetarte me tienes bloqueada. Tenías razón, me ibas a dejar un detalle en la cara jajajajajajaja. Te manejas perfecto en esa!!!”.

La publicación generó diversos comentarios, muchos a favor, que incluso fueron respondidos por Adriana.