Luli: "Toda mi familia está amenazada de muerte"

En conversación con el matinal Hola Chile de La Red, la modelo Nicole Moreno (Luli) se refirió a la situación que vive producto de la formalización de su hijo por homicidio frustrado, en el caso del baleo a un adolescente en Las Condes.

"Cuando recibí la noticia de este chico que fue víctima, y estuvo en riesgo vital varios días, cuando me enteré que salió del Hospital Salvador caminando y está fuera de peligro, que no quedó con ninguna secuela, gracias a Dios está fuera de peligro. La verdad que, como mamá, me sentí muy contenta" dijo Moreno.

La animadora además dijo que "le digo a la mamá que lo cuide con las personas que están alrededor. Ella sabe por qué lo digo. Y con todas las personas y mujeres con quien se junta".

En la conversación, Luli además dio a entender que en el tema en el que se vio envuelto su hijo, hay detalles graves que aún no han sido revelados.

"No lo voy a decir, no lo voy a decir, porque tampoco quiero que me suceda algo a mí y tampoco a gente que no debería estar en el lugar. Hay gente muy profesional trabajando en el tema y ya se van a aclarar muchas cosas" aseguró.

"Por favor, no crean todo lo que dicen. Hay información, cosas que se están tapando. Esto va más allá. Están cubriendo", añadió la modelo.

Luli además agregó que "toda mi familia está amenazada de muerte", luego de señalar que se encuentra bajo protección policial tras el episodio.

"Estamos protegidos. O sea, igual la PDI se ha portado, luego de estos audios, se han portado bien con nosotros" dijo la modelo.