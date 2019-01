Valentina Roth y Fanny Cuevas protagonizaron pelea sin filtro en redes sociales

Sin filtro se enfrentaron en sus cuentas de Instagram Valentina Roth y Fanny Cuevas desatando cientos de comentarios entre sus seguidores.

Todo comenzó cuando Fanny compartió en la red social un video bailando, publicación que fue comentada por Vale Roth con una fotografía haciendo una cara burlesca, según consignó La Cuarta.

Fanny no dudó en responder con duros términos: “Qué pasa ValeRota, no me superas aún”, remató.

Y la respuesta vino de inmediato: “ya Coca Mendoza cállate, no puedo contigo pero bailando te paseo“.

Pero el enfrentamiento fue subiendo y las palabras se volvieron aún más fuertes. “que me vay a pasear vo’ si te pasa el cuerpo hasta pa’ hacer la invertida! Lo único que te resulta a esta altura es abrirte de piernas como estay acostumbrá“, agregó Fanny sin filtros.

A esto se sumaron otros videos con más insultos.