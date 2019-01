Emilio Sutherland y el fin de "En su propia trampa": "Me aparto de desenmascarar a los sinvergüenzas"

En conversación con La Cuarta, el periodista Emilio Sutherland, se refirió al fin del programa "En su propia Trampa" y se refirió a sus próximos pasos laborales en Canal 13.

"Fue una etapa, ocho años que fueron muy intensos, en donde crecí en mi popularidad ante la gente. Aprendí mucho, fue como volver a empezar en el periodismo, pero el programa queda en una etapa de receso, porque necesita refrescarse" dijo Sutherland.

El profesional además señaló que "no sé si volverá" y planteó que el espacio "tuvo el logro de visibilizar cosas que la gente no conoce. Colegas me decían que buscábamos a peces chicos, pero eran tipos que robaban a ancianos sus pensiones y hacían cosas malas, entonces yo me digo:'qué rico haber denunciado a esos peces chicos'".

Sutherland dijo que en su horizonte laboral está el periodismo de investigación "porque me gusta reportear, descubrir" y un proyecto junto a la periodista Carola Fuentes "que tendrá que ver con contar historias de gente extraordinaria".

"Me aparto de desenmascarar a los sinvergüenzas" dijo.