Camila Recabarren compartió osada sesión de fotos en su Instagram

"´Que Camila eres hoy ? ; 1) Estoy enojada no me hables; 2) ando tímida; 3) estoy sin la bendición, me voy a portar mal 4); weo... que brutal - ups la cagué´", fue el comentario que escribió Camila Recabarren junto a un set fotográfico que compartió en su cuenta de Instagram.

La modelo publicó cuatro imágenes, donde incluso en una de ellas posó sin ropa.