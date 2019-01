Belén Mora aclaró dichos sobre la rutina de Natalia Valdebenito en Viña del Mar

La semana pasada Belén Mora y Chiqui Aguayo, fueron invitadas al late de TVN, "No culpes a la noche", para hablar sobre sus próximas presentaciones en los festivales de verano. Una noche que dio para conversar de muchos temas, entre esos también opinaron sobre Natalia Valdebenito y sus rutinas, lo que ha causado polémica en redes sociales.

"Cuando vi por segunda vez la rutina de Natalia en Viña del Mar, no la encontré tan espectacular. Me reí, no fue tan jajaja" , opino Belén Mora en No culpes a la noche sobre la rutina de Natalia en la Quinta Vergara, lo que trajo consigo polémica en las redes sociales.

La actriz fue entrevistada por Intrusos donde explicó que Natalia Valdebenito es una referente para ella y acusa que la sacaron de contexto. "Absolutamente mal entendido, por lo mismo no tengo nada que decir", afirmó Belén Mora.

Por otro lado, Chiqui Aguayo apoyó esto e indicó que "Belén Mora le hizo un queque a la Natalia Valdebenito, y eso que tú dices lo dijo, pero dentro de todo un contexto".

Además la comediante, Belen Mora, invitó a la gente a ver de nuevo el capítulo de "No culpes a la noche" para que vean exactamente lo que dijo en la entrevista.

Natalia Valdebenito también tuvo palabras para referirse a esta polémica, pero no le dio tanta importancia. "A mí me han dicho de todo desde que me baje del festival. Me han dicho de todo. Una más una menos, una raya más para esta cebra".

"Obviamente un titular así, busca que haya una enemistad, rivalidad entre nosotras, pero la verdad a mí me han dicho de todo, mi cuero lo tengo super duro respecto a eso" agregó Valdebenito al programa Intrusos.

Por último, la comediante expresó "Si tomo realmente en cuenta todo lo que piensan, no hablo de Belén en particular, hablo de todo que me llega no habría logrado nada de lo tan lindo que he logrado entonces".