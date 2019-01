Javiera Suárez reveló resultados de su examen por el cáncer: "El milagro hoy no se hizo evidente"

Un momento complejo se encuentra viviendo la periodista Javiera Suárez, luego de conocer el resultado de un nuevo examen sobre la evolución de su cuerpo ante el cáncer.

Las noticias no fueron las mejoras, según escribió en su cuenta de Instagramn con un mensaje acompañado por la imagen de una mariposa.

"Hoy el resultado del PET mostró que aún hay focos de melanoma activos. Significa que habrá que seguir volando hasta alcanzar el milagro de la sanación", escribió.

Sin embargo, aseguró que no pierde la esperanza de recuperarse por completo. "Cada vez que veo una mariposa, creo que es una manera que tiene Dios para decirme que tenga Fe, que todo tiene su tiempo, incluso los milagros. Ayer vi una volando en mi jardín y aunque el milagro hoy no se hizo evidente, no dejaré de mover mis alas hasta alcanzarlo".