Sesión de fotos en bikini de Lucila Vit desató opioniones divididas entre sus seguidores

Una serie de comentarios recibió Lucila Vit luego de publicar una sesión de fotos en bikini a través de su cuenta de Instagram.

Muchos de los usuarios aseguraron que la modelo estaba "en los huesos" o "muy delgada", insistiendo en que no se vería "saludable".

Sin embargo, después de todo esto, fue ella misma quien salió a responder las críticas, asegurando que "para los que dicen que estoy muy flaca, en la foto se ve más de lo que lo estoy realmente... se me afinó un poco la cintura, nada más", dijo..

Y agregó "me preguntan como lo logré y no fue mas que lo que les conté... no me obsesiono con la dieta... Entreno porque amo hacerlo y tampoco me metí esteroides...Jamas perjudicaría mi salud por hacer esa burrada", concluyó.