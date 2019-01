Francisco Reyes: “A Amparo Noguera le pasó lo mismo que me va pasar a mí y al área dramática”

El actor perteneciente al área drámatica de TVN, Francisco Reyes, termina su contrato a fin de año y por falta de proyectos lo más probable que termine su vínculo con el canal luego de 29 años trabajando ahí.

El difícil momento que vive la televisión se ha visto reflejado en el área dramática de los canales, en especial en TVN que despedido a figuras icónicas pertenecientes al área como Amparo Noguera, donde los productores decidieron no renovar su contrato. Un despido que causó polémica en su momento, por la manera en la que fue comunicada su salida.

En una conversación con el diario La Tercera, Francisco Reyes opinó sobre lo ocurrido con su colega Amparo Noguera.

"A Amparo le pasó lo mismo que me va a pasar a mí y que le está pasando a todo el mundo (en el área dramática), con la diferencia de que a ella le vencía su contrato antes no más. Le tocó primero. Yo encuentro que es una desgracia todo lo que está ocurriendo. Pero eso es. A ella no la echaron, simplemente terminó su contrato, se acabó. Eso nos va a pasar a todos si la cosa sigue así.

También el actor chileno aclaró que su vínculo con TVN termina a fin del presente año. "Yo todavía estoy contratado, hasta fin de año, así que no debería suceder nada por ahora. Pero se supone que a medida que uno termina el contrato, se termina la relación. Esa es la política que se está usando, hasta ahora al menos”.

Si bien uno de los puntos más altos de TVN siempre ha sido su área drámatica hoy no vive la misma suerte y al ser consultado por los responsables de este mal momento que se vive en el canal, Francisco Reyes expresó que "es una seguidilla de cosas que son mucho más complejas de definir".