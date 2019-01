Joaquín Lavín se negó a mediar entre Cathy Barriga y la doctora Cordero: "No tengo nada que meterme"

El alcalde de Las Condes, Joaquin Lavín, rechazó hacer las veces de mediador en el conflicto que enfrenta a su nuera, la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga y la doctora María Luisa Cordero.

Ello, luego de que Barriga presentó una querella en contra de la doctora, por dichos en su contra realizados en el matinal Hola Chile de La Red, donde, entre otras cosas, le realizó diversos diagnósticos y dijo que la alcaldesa de Maipú era "histérica" e "infantil".

"Cuando dices en televisión, esta persona tiene rasgos histéricos(...) o decir que se va a volver loca, que le van a hacer electroshock, más allá de lo que pase, las disculpas, la Cathy tendrá que ver" dijo Lavín.

Ello, luego de que la propia Cordero dijo, según informó La Cuarta, que "he pensado en conversar con su suegro, el alcalde Lavín, para que él haga sus buenos oficios con su nuera y que haga que deponga la demanda".

"Somos todos personas mayores, yo no tengo nada que mediar. Una cosa es tener una relación familiar y la otra son los temas políticos. La justicia tiene que ver, ellas llegarán a un acuerdo, pero no me corresponde" dijo Lavín. "No tengo nada que meterme" agregó.

En el matinal de Canal 13, el alcalde de Las Condes también dijo que "yo la conozco (a Cordero). Tenemos un programa de radio en que la doctora está ahí. Yo no tenía idea de estas cosas hasta ayer, entonces cuando dice... encuentro que son frases muy hirientes, son clasistas de alguna forma".

"No puede hacer diagnósticos siquiátricos públicos, que la gente probablemente los crea de verdad, no puede ser. La Cathy está en todo su derechos de decir... a mi también me dicen cosas terribles y digo 'las voy a dejar pasar', pero hay personas que dicen 'quiero hacer un parelé y quiero presentar una acción judicial' y están en su justo derecho". añadió Lavín.