China Suárez publicó emocionante carta dirigida a su mascota fallecida en un accidente: "No me quedan más lágrimas"

Duro momento es el que vive la actriz argentina, China Suárez, luego de que su perrita "Bandida" murió en un accidente. La artista público a través de su cuenta oficial de instagram una foto de su amiga canina con una entrañable dedicatoria de despedida.

“Escribo para no morir en el dolor, en la impotencia, aunque me da miedo porque siempre pensé que al escribir las cosas se hacían realidad. Me cuesta respirar, como cuando te acostabas en mi panza y me quedaba sin aire, pero igual te dejaba porque me daba pena moverte. No me quedan más lágrimas, me sobran abrazos, me sobran besos, pero me faltan anécdotas” escribió China Suárez.

“Cuántos abrazos me quedaron por darte. Cuántas apretadas de cachetes. Nunca te pedí nada, hoy solo te pido que me devuelvas el aire. Ayúdanos con los días que vienen que serán muy tristes y difíciles. Te amo desde y para siempre”, culminó.

Además, su pareja Benjamín Vicuña también se sumó a esta despedida a través de las redes sociales donde subió una imagen con "Bandida" acompañada con la leyenda: "Gracias por tu amor incondicional. Hasta pronto, gorda bella".