Camila Recabarren le dijo a la doctora Cordero que muchas veces que opina "no lo hace desde el respeto"

En el marco de la querella que interpuso la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, interpuso en contra la reconocida siquiatra María Luisa Cordero, el matinal de Chilevisión tuvo un contacto telefónico con la Dra. con el próposito de aclarar la situación.

La acción judicial se refiere a los dichos de Cordero en Hola Chile, de La Red afirmó cosas como que la jefa comunal de Maipú “tiene una encefalopatía de altura”, “no logra desprenderse de la pobla”, “tiene rasgos histéricos”, “va a empezar a escuchar voces y le van a hacer electroshock”, o “tiene un sorete dentro de la cabeza”.

El conductor de La Mañana de Chilevisión Julio Cesar Rodríguez fue el encargado de interrogar a María Luisa Cordero, quien explicó su manera de referirse a personajes televisivos, ofreció disculpas en diversas oportunidades y distintos tonos a Cathy Barriga.

Al momento en que la siquiatra comentó "vean la posibilidad del altruismo. Cuando escucho a Cavada, yo digo ‘les está enseñando’, en un montón de cosas, en un dicho sutil, en un comentario dicho al paso. Pero uno se da cuenta de repente cuando las personas hablan más allá”.

Ahí fue cuando Camila Recabarren arremetió con todo expresando "Pero usted es una de esas poh doctora. A usted la he visto muchas veces, a veces coincido con su opinión, me gusta como opina, pero muchas veces siento que no lo hace desde el respeto, y ahí muchos se equivocan. No sé, Pastor Soto, son muchos los que transmiten al final mensajes de odio”.

Ambas conversaron sobre un encontrón anterior, y la modelo le planteó a Cordero que a veces se refiere en malos términos a las personas.