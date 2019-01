Carolina Arregui: “Estoy ganando un sueldo que no me merezco, porque no estoy haciendo nada”

En conversación con LUN, la actriz Carolina Arregui, quien esta noche se estrenará como jurado en el Festival de Olmué, se refirió a su actual situación laboral en TVN.

“Quiero participar, hacer cosas. En estos momentos estoy ganando un sueldo por un trabajo que ya hice, una teleserie que espero, reencante a la gente. Y obviamente he ido al canal porque siento que estoy ganando un sueldo que no me merezco, porque no estoy haciendo nada” dijo Arregui.

La actriz además dijo que negoció su contrato antes de los despidos ocurridos en el canal y que su relación laboral con la estación finaliza en diciembre de 2019. Además, lamentó la salida de otros rostros emblemáticos del área como Amparo Noguera o Luis Alarcón.

“Es triste subir al segundo piso del canal, al del área dramática y no ver casi nadie. Los que están funcionando como estudios se están arrendando a productoras. Es triste para todos, porque nos están cerrando un montón de puertas, no sólo a los actores, sino que a personas que trabajan tras cámaras” dijo Arregui.

La actriz además planteó que “yo voy a darme una vuelta (al canal), a preguntar dentro de la gente que va quedando. Hay mucha esperanza sobre ‘Amar a morir’, tenemos fe en que nos vaya bien”.

Respecto de su futuro tras el fin de su contrato con la señal estatal, Arregui planteó que “honestamente no me he puesto a pensar en mí. Veo lo que ocurre en mi entorno porque me duele. Ojalá todo esto sea un túnel cortito y pronto veamos la luz al otro lado”.