Elfenbein salió al paso de suspicacias por relación con concursante de Pasapalabra: "No somos amigos"

El conductor de Pasapalabra, Julian Elfenbein, salió al paso de las suspicacias por su eventual amistad con el nuevo concursante del espacio, Juan Pablo Rojas.

Rojas es periodista y fue el contertulio de Unión Española en el programa "Show de Goles" del CDF, que es realizado por la productora de Elfenbein. Además, el profesional tuvo un paso por el espacio "Pase lo que Pase", donde también compartió con el animador.

En declaraciones a LUN , Elfenbein dijo que "no somos amigos. Me enteré que Juan Pablo iba a estar en el programa cuando lo vi en el set, como me entero de todos los participantes".

Elfenbein dijo además que le mencionó al productor del espacio, Carlos Valencia, que conocía a Rojas y que la decisión del equipo fue "¿y eso qué? ¿vamos a vetarlo si pasó todo el proceso de casting y está sentado ahí? ¿por qué vamos a vetarlo?". "No puedo vetar a un participante sólo por el hecho de conocerlo" añadió el animador.

Rojas, quien trabaja en la unidad de ediciones de la Biblioteca Nacional, dijo que "no somos amigos. Tengo la mejor opinión de él pero no conozco su casa, no conozco a su señora, no conozco a sus hijos, no se ni cuántos hijos tiene. Nunca hemos salido a tomarnos un copete, no es de mi círculo de amistad de ninguna manera".