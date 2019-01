Ex chica Mekano reveló por qué rechazó ponerse implantes de silicona pagados por programa de TV

09:38 Monty Torrent aseguró que tiene “una visión súper particular y personal respecto del cuerpo y las cirugías”.

“Me da un miedo terrible, que yo creo que a todo el mundo le da. Es como subirse a un avión. A uno le encanta viajara, pero igual nos da miedo subirnos”, aseguró Monty Torrent a Glamorama TV, refiriéndose a las razones de por qué no aceptó ponerse implantes mamarios de silicona hace casi 12 años.

La ex chica Mekano, aseguró que esta cirugía sería costeada por el programa Primer Plano. Sin embargo, se arrepintió a último momento y decidió no hacerlo. “Yo tengo una visión súper particular y personal respecto del cuerpo y las cirugías. Pero sí respeto a todas las personas que quieran hacerse intervenciones, porque también tiene que ver con la autoestima, con las cosas que a uno le acomplejan”, aseguró.

Incluso aseguró que toda su vida ha estado conforme con su cuerpo. Aunque cuando llegó el ofrecimiento asistió incluso a la consulta del médico.

“Estaba súper segura, tenía fecha la operación, estaba todo listo. Y durante dos semanas fue como ´ ¿qué estoy haciendo?’”. (…) Y finalmente dije que no. Arrugué como dos días antes de la operación, y de ahí nunca más”, remató.