Luis Gnecco reveló por qué le pidió disculpas a Maldonado y Argandoña: “El hijo de la Raquel fue a la casa de mi ex mujer”

Diversas reacciones generaron los últimos días la polémica entre Luis Gnecco y las panelistas Raquel Argandoña y Patricia Maldonado. Luego de que el actor insultara a ambas tratándolas de "viejas cu...".

Sin embargo, después de algunos días Gnecco decidio´llamar al programa radial que ambas protagonizan y les pidió disculpas al aire.

Hasta ahora, no se conocían mayores detalles sobre las razones que motivaron al actor a retractarse. Y fue en conversaciones con a La Noche es Nuestra de Chilevisión, donde aclaró lo que ocurrió.

"Cuando escribí eso, lo escribí embalao, como una choreza… Un día como que me calenté y opiné esta cuestión. Después dije ‘en realidad no soy así’. No me gusta andar haciendo eso. ‘¿Qué hago?’. Te juro. Era fin de año y dije ‘¡pu... qué lata esta we..!’. Además porque el cabro, el hijo de la Raquel, fue a la casa de mi ex mujer", reveló, refiriéndose a "Hernancito" Calderón.

La preocupación creció, pues con su ex mujer también vive su hijo Mateo. "Yo me preocupé también por el Mateo. Los cabros tienen la misma edad, sabemos las cosas que pueden pasar”, dijo.

Por lo mismo, decidió dejar el conflicto de lado y pedir disculpas. "Entonces, dije ‘sabí que le voy a dar una vuelta’. Y llamé a la productora del programa porque quería hablar con ellas en vivo”, contó.

Incluso, hizo una reflexión, insistiendo en que "tenemos que ser, insisto, te guste o te guste, respetuosos de la diversidad absoluta que hay en este país y tenemos que acostumbrarnos porque este país va a ser cada día más diverso”, concluyó.