Gala ofreció disculpas a fan al que le negó una fotografía

De acuerdo con el sitio Alfombra Roja, la modelo española Gala Caldirola, se arrepintió de haberle negado una fotografía a un fanático suyo en el Aeropuerto de Santiago y, ofreció disculpas a través de sus redes sociales.

Gala dijo que "¡mi conciencia no me dejará dormir tranquila si no pido disculpas! Hoy un chico, se acercó a pedirme una foto con mucho cariño en el aeropuerto y yo que la verdad tenía un gran problema entre manos y estaba enfurecida y llorona, ¡y le dije que no!"

"Después me sentí muy mal! Por eso si lees esto: disculpa mi mala disposición, todos tenemos días complicados, no era el momento…" añadió la española en su mensaje.