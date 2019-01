Líder de Congreso y escasez de chilenos en Viña: "Los productores están súper equivocados"

Como una comunidad define a Congreso su líder y baterista, Sergio “Tilo” González. Una comunidad que se ha ido fortaleciendo en los 50 años que llevan y que estarán celebrando todo este 2019.

Los festejos comenzarán este jueves con el primero de tres conciertos que ofrecerán en el Teatro Municipal Las Condes. Ese día los integrantes de Congreso serán acompañados por un sexteto de percusionistas de Senegal, mientras que el invitado especial del segundo show, el viernes, será Aldo Asenjo, “el Macha” de Chico Trujillo; y el sábado compartirán escenario con Camila Moreno.

Esas fechas marcarán el inicio de un año de celebraciones que han bautizado “Congreso en todas las esquinas” y que los llevará a tocar hasta en Europa.

Celebran 50 años ¿hubo conversaciones para estar en el Festival de Viña?

Conversamos por ahí con el Festival de Olmué, pero con Viña no.

Hasta ahora la única chilena del cartel es Camila Gallardo…

Me parece increíble, imagínate si ellos (el Festival) cumplen 60 años. Yo no me he metido mucho en ese tema, pero ahora que me lo dices lo encuentro casi como una bofetada a la música chilena. Los productores que están a cargo de eso están súper equivocados. Bueno, el tema de la música de entretención tiene lamentablemente esas caídas que sólo buscan lo que está en radios o de moda pasajera, porque el Festival de Viña es un poco eso, refleja lo que pasó en el año en cuanto a la difusión entonces están los artistas que suben y bajan rápido o los artistas que ya están, con todo respeto, haciendo lo mismo.

Fundada en 1969 por los hermanos Sergio, Patricio y Fernando González; junto al vocalista Francisco Sazo, Congreso es no sólo una de las bandas más longevas de la escena local, sino además una de las más versátiles. Recién el año pasado exploraron nuevos sonidos, como el tango y el huayno, en “La canción que te debía”, disco que ganó el Premio Pulsar a Mejor disco del año, como una prueba de que han sabido seguir sin agotarse.

Para “Tilo” González, la clave está en la amistad, que les ha permitido formar esta especie de comunidad junto a Sazo y los otros integrantes actuales de Congreso, Hugo Pirovich, Jaime Atenas, Raúl Aliaga, Sebastián Almarza y Federico Faure.

“Nosotros somos bien amigos, muy amigos, pero siempre en el contexto de la música y es maravilloso, parece que los años no nos perturban”, dice el compositor sobre el secreto de la longevidad.

Una amistad que les permite complementarse en la composición. Algo que pasó en “La canción que te debía”, tema que González pensó para saldar una deuda de más de 30 años con su hija. “Nunca le había hecho una canción y le dije a Pancho ‘esto es para nuestros hijos’”, relata. Así fue que Sazo se encargó de escribir la letra de la canción.

¿Qué lugar cree que tiene Congreso en la escena nacional?

Obviamente no somos el Colo Colo, no somos masivamente conocidos. Somos una balsa que navega y va topando distintos puertos que son nuestros discos y va mostrando lo que uno cree de la vida, sin ser receta para nadie, y van apareciendo corazones similares a uno. Siempre hablamos de cantarle a aquellos que están fuera de la foto, lo que uno deja pasar de largo, no lo ve, a veces lo vemos nosotros.

¿Como actores secundarios?

Actores secundarios nos viene muy bien. Ahora, en una película los actores secundarios son súper importantes, tampoco nos tiramos al suelo.

“Tilo” González tenía apenas 17 años cuando formó Congreso. Fue durante una época marcada por la revolución cubana y por referentes como Martin Luther King, John Lennon y el Che Guevara, que él mismo enumera.

De esa época cree que hoy, 50 años después, “nos quedó esa cosa de que no había un individualismo tan potente como el de hoy y la comunidad es valiosa. Yo creo que por eso hemos durado tantos años, hay mucho cariños entre nosotros”.

Por esos años nació también la Nueva Canción chilena, movimiento del que no se sienten parte, pero que los marcó. “Veníamos de la sicodelia y en paralelo se daba Víctor Jara, Quilapayún, Inti Illimani, Rolando Alarcón y tanta gente. Pero creo que eso también nos influyó en nuestra formación y por eso sale este sonido extraño para esa época, porque era rock con quenas y charangos, entonces obviamente ayudó el momento que vivimos”, dijo.