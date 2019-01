Participante de Rojo se bajó de temporada veraniega: “Nunca voy a estar en bikini en TV”

Rojo estrenó hace algunas semanas su temporada de verano, con tal de seguir en las pantallas con una versión más lúdica. Sin embargo, no todas las figuras que participaron en el espacio durante el año se sumaron a este nuevo estilo.

Ese fue el caso de Emilia Dides, ganadora de la segunda generación, quien contó a LUN las razones de su decisión.

“Esta versión no es como la que estuve, es más lúdica. Nunca voy a estar en bikini en TV. No sé si era algo que me aportaba, mejor dedicarme a la música, inventar algo para mí y también descansar”, dijo.

Aunque, tiene presente que por su carrera es un plus seguir presente en las pantallas. “Sé que la gente se olvida de uno, así que quiero hacer cosas para que eso no pase, como publicar harto en Instagram o que me inviten a algún programa de TV”, concluyó.