La hermana de Paloma Mami contó por qué debieron amputar su pierna derecha

Paloma Mami se encuentra escalando en su carrera musical tras sus últimas producciones que cada vez suman más fanáticos. Sin embargo, detrás de su naciente éxito, también existe una vida familiar que no ha sido fácil.

Y es que su hermana, Sofía Castillo, ha debido afrontar una gran lucha, luego de que a los 9 años fuera diagnosticada con un cáncer que la llevó a la amputación de su pierna derecha.

Fue ella quien en conversación con LUN, entregó detalles del proceso que ha tenido que vivir desde que era una niña. “Estaba corriendo, me caí y me fracturé la pierna derecha. Fui al hospital y ahí me dijeron que tenía cáncer y tenía un tumor de 10 centímetros“, contó.

Todo se complejizó cuando los médicos advirtieron que solo tenía dos opciones, amputar su pierna o salvarla. En este momento, decidió mantenerla e intentar mejorar su calidad de vida. Sin embargo, los dolores y las recurrentes operaciones no lo permitieron y con el paso del tiempo tomó una de las determinaciones más complejas de su vida.

“Un día le dije a mi mamá ‘estoy cansada, ¿puedo amputar mi pierna, por favor?’. Yo ya no quería más“, aseguró.

Y así fue como perdió su extremidad, debiendo iniciar un nuevo camino para aprender a usar la prótesis C-Leg, con la que hasta hoy puede caminar sin cojear. Aunque este aprendizaje también fue otro reto.

“Mi mamá me ayudó a aprender a caminar perfecto porque antes cojeaba. Recuerdo que ella me gritaba en las calles de Nueva York ‘¡Sofía estás cojeando!’. Eso pasó todos los días hasta que aprendí a caminar bien“, aseguró.