Karen Paola respondió a usuaria que le preguntó cuándo tendrá otro hijo

“Si todo fuera tan sencillo como traerlo al mundo y ya… pero no. Hay varias responsabilidades. No quiero traer un niñ@ al mundo y no darle todo lo que se merece", fue la respuesta que le entregó Karen Paola Bejarano a una usuaria de Instagram que le preguntó cuándo tendría un segundo hijo.

"Linda Karen, ¿y cuando la Karen chica bebé?, ya está bueno”, inquirió la mujer.

Y si bien, la ex chica Mekano, insistió en que este no es su momento, no descartó que en un futuro se de la posibilidad. "Por ahora no puedo, pero si Dios quiere, más adelante puede venir y yo feliz de recibirl@, porque me encanta ser madre”, aseguró.