Elfenbein repasa el primer año al aire de "Pasapalabra"

Varios participantes e invitados se le vienen a la mente a Julián Elfenbein cuando repasa los 167 capítulos que ha sumado en su primer año "Pasapalabra": confiesa que dos de sus invitados favoritos son Marcelo Marocchino y Arturo Longton y recuerda con cariño el capítulo en que Italo Tamburini y Sujey Jara compartieron los $72 millones de "el rosco".

El programa de concursos de Chilevisión salió al aire el 7 de enero de 2018 y, aunque entonces iba sólo el domingo, se convirtió en un fenómeno que hoy lo tiene cinco días al aire en horario estelar.

"Es un programa que es un placer hacerlo", dijo el animador del espacio basado en el programa español homónimo. "Le hemos puesto, a diferencia del formato en otras partes, harto humor", resumió. Y marcó otra diferencia: "Proporcionalmente hemos entregado más roscos que cualquier otro formato de 'Pasapalabra' del mundo. Hay países como Argentina donde han estado un año sin entregar un rosco, nosotros hemos entregado cinco".

Castellano e Historia desde chico que me gustan. Obviamente aprendo cada día palabras nuevas, la RAE nos trae cada sorpresita...

La RAE está permanentemente incorporando conceptos, chilenismos también, pero yo creo que eso es adaptarse también a los tiempos.

Yo prefiero decir "todas y todos", encuentro que se nos pasa la mano con tanta cosa.

Por ahora no, en marzo tenemos que ver. Por ahora es suficiente, estoy súper contento.

Tengo muchos favoritos, pero me encanta tener en el programa cada cierto tiempo a Marcelo Marocchino, es un súper invitado y me permite hablar otro idioma que me gusta, el italiano. Arturo Longton es otro crack, la Pamela Díaz, que es de la casa, a ella le gusta venir y a nosotros invitarla. Marcial Tagle es un gran invitado, a la Juanita Ringeling le encanta venir.

Al principio les daba temor pero se han dado cuenta de que nosotros jugamos y que si uno no sabe algo o se equivoca no pasa nada, más allá de un par de pesados que mandan un meme.