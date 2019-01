Patricia Maldonado arremetió contra periodista: "¿Vienes de una población callampa?"

La panelista del matinal de Mega, Patricia Maldonado, arremetió contra un periodista de Intrusos que la esperaba, luego de los dichos de Tatiana Merino en su contra.

Cuando el profesional se acercó para obtener una declaración de la cantante, ésta le dijo "¿estudiaste 5 años para estar gritando como un marrano? ¿Vienes de una población callampa?, por favor, mijo, son cinco años de estudio, no te los puedes farrear de esa manera".

"Yo no bajo el vidrio, no me interesa. Me tienen que pagar. Páguenme, páguenme. Ustedes hacen el programa conmigo. Háganme un bono, páguenme y yo les subo la sintonía" dijo.

La también animadora radial además le dijo al periodista "pero mi amor, mantenga su oficio como periodista. No se rebaje así como tonto".