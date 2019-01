Kel Calderon: "Estoy soltera, no estoy así como desesperada por pololear"

Este miércoles en el matinal de Canal 13, Bienvenidos, se emitió la entrevista del periodista Roberto Cox a Kel Calderón, quien en la conversación negó rotundamente tener algo con Alfredo "Toto" Torrealba, estudiante de Odontología con el que la habían vínculado.

La entrevista se materializó luego de que en una edición anterior del matinal, los panelistas del espacio bromearon y molestaron a Cox con la egresada de derecho. Incluso su madre, Raquel Argandoña, quien es panelista del espacio, dijo entonces a HoyxHoy que "es un corresponsal que cualquier canal se lo quisiera tener. Es guapo, inteligente, atractivo, simpático, es alto, o sea tiene todas las cualidades"

En la conversación con el periodista, Calderón explicó que “con el Toto me han vinculado como tres veces. Él es mi amigo, mi partner, probablemente me van a seguir viendo con él porque nos llevamos muy, muy bien, lo conozco hace muchísimo tiempo, pero es como la tercera relación que me cargan este año”.

“Estoy soltera, no estoy así como desesperada por pololear y creo que me llegó la soltería en un año perfecto porque me pude dedicar 100% a trabajar, viajé mucho en 2018” agregó la Kel Calderon.