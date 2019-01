El prometedor futuro de la actriz revelación de "Pacto de Sangre"

Aunque suene paradójico, morir ha sido el hito más importante en la carrera de Antonia Giesen (26). Quien debutó en la teleserie "Sres. Papis" de Mega, impactó a los televidentes cuando interpretó este año la muerte de "Karina Leiva", su personaje de "Pacto de Sangre" que el martes le valió el premio a la Mejor actriz de soporte en los Caleuche.

"Entre que me lo esperaba y no me lo esperaba para nada. Porque claro, se decía, pero por otro lado era una competencia con actrices de muy larga trayectoria. Y aunque es un personaje muy querido y que de alguna manera tuvo un impacto a nivel de escena alto, fue muy breve", dijo un día después de recibir el reconocimiento de sus pares.

Como "eterna y resistente", describe la escena en que "Benjamín" (Álvaro Espinoza), mató a "Karina", quien perseguía al asesino de su amiga "Daniela" (Antonia Bosman). Y aunque sabe que su personaje marcó al público, atribuye el éxito de "Pacto de Sangre" al "proyecto completo". "Está súper bien pensado, que es bastante realista; yo creo que el público nacional está queriendo encontrarse con ese tipo de productos, representaciones que se asemejen a la realidad", opinó.

A diferencia del público, que hasta el último minuto pensó que "Karina" se podía salvar, Giesen cuenta que siempre supo que moriría. "En el minuto que me llamó Canal 13 y hablé con Pablo Ávila me dijeron que existía una gran posibilidad de que marcara un hito importante para pasar a otro momento de la teleserie", recordó.

Los comentarios de la gente eran 'pero por qué murió'; como que a la gente le daba mucha pena y mucha rabia. Pero a mí me pega tan de cerca, porque de alguna manera me da más pena a nivel de actriz, más que por la historia. Dije 'qué entretenidas están estas escenas', efectivamente fue así, me lo gocé bastante, como no me lo gocé en otras teleseries. Y de repente dije 'ay pero qué tonta, en el fondo dejo de grabar, qué fome'.

Tras morir en la pantalla, Antonia Giesen se abocó por completo a "La Jauría", la serie basada en el caso de La Manada de la productora Fábula -de los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín- que comenzó a grabar este mes y que protagonizan Daniela Vega y Antonia Zegers. Un proyecto que probablemente la hará cruzar las fronteras del país, ya que aunque en Chile será estrenada por TVN, la serie de ocho capítulos -liderada por la directora argentina Lucía Puenzo- cuenta para su producción con algunos socios internacionales que planean su estreno en otras plataformas, según adelantó la propia actriz.

Asimismo, es parte del elenco de "Ema", la nueva película de Pablo Larraín que protagonizan Mariana Di Girolamo y Gael García Bernal. Y cuenta que "hay posibilidades de seguir con otro proyecto de teleserie en Canal 13".