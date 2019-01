Luli explotó en redes tras nuevas críticas por la situación de su hijo: "Si su vida es tan perfecta no anden pendiente de la mía"

La modelo, Nicole Moreno, no lo esta pasando nada de bien éstos días, no sólo por la situación de su hijo que fue detenido por estar relacionado en el caso de un baleo a otro menor de edad en Las Condes, sino que también por las críticas que recibe a diario a través de redes sociales donde la cuestionan por no demostrar, a juicio de sus seguidores, preocupación por el menor.

La ex chica reality publicó a través de su cuenta oficial de Instagram una imagen cuyo mensaje dice que “¡Me aburrieron! Si su vida es tan perfecta no anden pendiente de la mía, please. ¡Espero que sigan siendo felices! Ya que me critican por si o por no…".

Luli pidió que no se inmiscuyeran en su vida. "Nadie sabe dónde podemos estar mañana. Foto dedicada a los perfiles falsos y a toda la gente que por a, b, c motivo le molesta mi vida… Les pido un favor vivan su vida no la mía ni la de los demás".

Y tras las críticas que ha recibido por estar viajando constantemente, Nicole Moreno contestó que "ahhhhh, lo otro tuve que editarlo por que no falta la o el …… que dice ¡'ya se fue nuevamente de viaje'! ¡ESTOY EN MI PAÍS Ok!”, finalizó.