Renata Bravo y supuesta filtración de un video íntimo: "Hice un evento el otro día y nadie creyó que no era yo"

En conversación con el sitio Alfombra Roja , la actriz y comediante Renata Bravo, se refirió al episodio de la supuesta filtración de un video íntimo suyo.

"Hice un evento el otro día y nadie creyó que no era yo, entonces asumo que la mitad de la gente que vio el video me cree y que la otra no" dijo Bravo.

La actriz además dijo que "es heavy pensar que la gente está creyendo que te está viendo tirando a ti en pelota en Twitter. Es súper complicado y mi marido me decía ‘relájate, si no eres tú’".

Bravo además señaló que "me sentí angustiada cuando comenzaron a mandarme mensajes que andaba circulando un video mío y yo ahí me pasé rollos. Qué habré hecho (…) Sentí en carne propia lo que es hoy en día no tener vida privada, que todo pasa por las redes sociales".