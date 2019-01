Mariana Loyola en picada contra Patricia Maldonado: “Debiera estar en la cárcel”

La actriz, Mariana Loyola, fue invitada al programa del canal VíaX, "Cadena Nacional", donde tuvo un espacio para de política y se refirió a la figura de Patricia Maldonado.

Si bien la actriz manifestó no tener nada en contra de la panelista de Mucho Gusto y aseguró que no la conoce, se manifestó contra quienes apoyan a la dictadura. "Creo que la gente que hace apología con alevosía de la dictadura y a los crímenes de la humanidad no debieran estar en pantalla, debieran estar en la cárcel”, afirmó, criticando que Maldonado "se jacte de ello".

"Soy una defensora de los DD.HH y me parece una falta de respeto que esa gente tenga tribuna. No me gusta”, agregó Mariana Loyola.

Por último la actriz remató con que "no hay nada más rasca de ser Pinochetista".