Camila Recabarren y su sexualidad: “No tendría miedo a estar con una mujer por las críticas”

En una entrevista con revista Sarah, Camila Recabarren, se refirió a su sexualidad y profundizó sobre su cercanía con el movimiento LGTB, asegurando que no “tendría miedo a estar con una mujer por las críticas”, dijo.

Incluso, aseguró que este es el pensamiento con el que ha educado a su hija, basado en la “igualdad”. “A mí solo me importa mi felicidad y si mi felicidad la encuentro con una mujer, la voy a tomar. A mi hija la estoy criando en un ambiente de respetar a todos por igual, no me da miedo que el día de mañana me vea con una mujer, y si ella en un futuro se siente atraída por una mujer, que no esté encerrada en un clóset veinte o treinta años. Si su felicidad es esa, que lo diga”, insistió.

En cuanto a su trabajo, explicó que “en discos gais haces un show que es más cercano con la gente, ellos te van a ver y a conocer, no a criticar. En las discos hetero, en cambio, lo que quieren es una chica de TV en un escenario con bikini, y eso no es lo que quiero hacer”.

La figura de Recabarren no ha estado ausente de las manifestaciones por los derechos LGTB “siempre me he sumado a todas las marchas, y mis amigos la mayoría son gais. Me llega muy en lo personal, desde siempre”.

Incluso, en su círculo cercano todos conocen sus pensamientos. “Mi papá desde chica me preguntó ´¿Cami, eres lesbiana?´, porque tenía amigas lesbianas. Si yo lo fuera, lo contaría. ¡Además a los hombres les doy miedo!”, remató.