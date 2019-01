La respuesta de Kel Calderón a la propuesta ficticia de Roberto Cox: "Nadie te puede invitar al McDonalds en la primera cita"

Tras el esperado encuentro entre Kel Calderón y Roberto Cox en el matinal de Canal 13, nada terminó como se esperaba, después de las expectativas que había sembrado la misma Raquel Argandoña, cuando señaló que el periodista sería un perfecto partido para su hija.

Sin embargo, al iniciar la conversación, Cox realizó una lista de los problemas que se presentarían por salir con Kel. He incluso, le preguntó qué pensaría de alguien que la invitara al McDonalds como primera cita.

“Ciencia ficción. Me imagino que no debe ser fácil invitarte a salir. Ahí yo estoy en la disyuntiva. Te voy a invitar al cine, en el cine todo el mundo te conoce. Voy a un restaurante contigo, nos van a sacar fotos todo el mundo”, dijo Cox, aclarando que se trataría de un escenario hipotético.

Y continuó diciendo que “no sé por dónde. Y no lo digo solamente por mí, lo digo por algún chico que te quiera invitar a salir, por dónde abarcar al personaje. Porque digo ‘¿dónde la invito?’. Porque tampoco quiero que nos saquen fotos por todos lados si salgo contigo”, remató.

A lo que Kel respondió que “obviamente es algo de lo que no te podría proteger… Yo creo que el cine es pésima salida porque uno no conversa nada. Estamos todos ahí, como idiotas mirando la película. Y al final nadie habló nada, tú me pasas a dejar y yo no sé nada de ti”, agregó, insistiendo en que “si salimos a comer, yo asumo que alguien que está dispuesto a salir conmigo… Obviamente que la idea no es que nos pillen y nos tomen 300 fotos y la gente sepa. Pero me imagino que esa persona sabe que eso está dentro de las posibilidades”.

Y fue aquí donde Cox lanzó su propuesta hipotética. “Un amigo una vez me recomendó que, cuando tú conoces a una chica, la primera cita que debes tener es invitarla al McDonalds. Y si esa chica te acepta una segunda salida, estás con la chica indicada. ¿Qué pasa si yo te digo ‘vamos mañana al McDonalds?’”.

Pero Kel no dio la respuesta que se esperaba. “Me parecería extraño, pero creo que iría. Me gusta el McDonalds”, dijo y agregó “lo tomaría como una prueba. No puede ser real. Nadie te puede invitar al McDonalds en la primera cita. (…) Siento que es poco sexy. Es como cuando te invitan a comer pasta en la primera cita… Es incómodo. Porque me imagino comiendo una hamburguesa, uno no se ve bien, es cero sexy”, insistió.

Al terminar la entrevista, Kel se refirió al tema con más seriedad. “Debo transparentar ahora que encuentro matada la idea del McDonalds. Está bien quizá para una cuarta, quinta cita. Pero que la primera, que te arreglaste y te lleven al McDonalds, y después peor, a un mirador, es como para salir arrancando. Porque uno dice ‘quizá me quiere descuartizar y después vender mis órganos en el mercado negro”, remató.