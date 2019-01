Michelle Carvalho reaccionó con duro mensaje para Joaquín Méndez por filtración de supuesto video sexual

Luego de que una cuenta de instagram filtrara el video sexual en que supuestamente aparece Joaquín Méndez, muchas reacciones han salido a la luz, a pesar de que el ex chico reality aclaró que él no es el protagonista de esta escena.

Ahí fue cuando la modelo brasileña, Michelle Carvalho demostró que no le creyó a Joaquin Méndez y a través de su cuenta oficial de Instagram le mandó un duro mensaje.

Si bien no da nombres para quien va el mensaje, queda claro que es para el ex de Camila Recabarren. “Me carga esa gente que se graban haciendo mierda creyendo que estarán salvas para siempre y al final se filtra. Y está nítido la cara de la persona ahí y después salen diciendo que no son ellas. Así como tuvieron el coraje de grabarse tengan que asumirlo, no hay nada de malo”, compartió la brasileña.