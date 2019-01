Camila Recabarrén habló sobre el padre de su hija: “Es una persona muy mala”

“No era una relación, ni siquiera me gustaba, fue algo fugaz, pero quedé embarazada”, reveló Camila Recabarren sobre Jorge Hurtado, el padre de su hija, quien fue un ex concejal de La Serena.

En conversaciones con revista Sarah, la modelo contó detalles sobre el vínculo que mantuvieron, asegurando que fue un momento muy complejo de su vida.

“Él me comenzó a usar en su campaña política, me ponía hasta en los flyers; yo sólo iba, no cachaba nada”, dijo, y agregó que “tenía cinco meses de embarazo cuando nos separamos, y él comenzó a andar de inmediato con otra chica (…) tuve una depresión gigante incluso con deseos muy fuertes de desaparecer”.

Incluso, insistió en que Hurtado ejerció violencia contra ella. “Mi familia, que no creía mucho en mi historia, comenzó a apoyarme después de una vez que mi mamá llegó al departamento y lo vio mientras me tenía forzada contra la pared en el baño. Junto a la violencia física, también hubo violencia sicológica: se reía cuando me veía llorar, me mandaba al siquiatra; es una persona muy mala”, contó.

En cuanto a su hija, Recabarren aseguró que “él nunca quiso” verla. “Mucha gente me decía que había cagado mi vida por estar embarazada, que me había farreado una gran oportunidad, pero a pesar de eso nunca pensé en abortar. Iba a tener a mi hija como fuera. Sabía que sería una pausa de nueve meses, y que la vida sería mejor con ella, y así fue”, concluyó.