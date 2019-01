Angélica Sepúlveda dijo que estuvo embarazada de Arturo Prat antes de la final de 1810

Durante su participación en el programa La Noche es nuestra de Chilevisión, Angélica Sepúlveda afirmó haber estado embarazada de Arturo Prat, su entonces pareja, en la previa de la final del reality show 1810.

Según consignó La Cuarta, Sepúlveda reveló el hecho tras partir entregando detalles sobre su quiebre con Prat, el que se produjo tras una sesión de fotos de los finalistas, a la cual ella no fue invitada. Su molestia con Prat se produjo porque no la defendió.

“El estrés me hacía estar muy sensible, sin ganas de querer participar, Arturo me decía que siguieramos el entrenamiento y nada, yo empezaba y me sentía mal”, dijo Sepúlveda.

“Sorpresa, estaba embarazada” añadió.

Sepúlveda dijo que conversó con la productora del reality y, para evitar una filtración a los medios, “le dije que podría ser estrés o el colon”.

“Arturo me dice que me haga un test y yo como ‘¿será necesario? Lo compramos y yo no le dije, porque quedaban muy pocos días para la final”.

En declaraciones a La Cuarta, María José Barraza, quien fue productora del espacio, dijo que “no estuvo embarazada para nada, yo nunca lo supe. Además, para todas estas cuestiones médicas habían doctores que evaluaban a los participantes cada 15 días, siempre estaban siendo evaluados por las duras competencias que tenían”.