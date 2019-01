Silvina Varas tras quiebre amoroso con Ignacio Lastra: "No fui yo quien quiso terminar"

Ignacio Lastra y Silvina Varas anunciaron ayer el termino de su relación y ambos se dedicaron palabras en redes sociales..

"Terminamos con Silvina nuestra relación. Agradezco de verdad toda la buena onda y el cariño que nos demostraron, pero somos dos personas con ideas y pensamientos diferentes" explicó el ex participante del reality Doble Tentación.

La nutricionista Silvina Varas también ex participante del reality, en una conversación con Mega, habló sobre la ruptura amorosa y explicó: "no fui yo quien quiso terminar. No quiero seguir escarbando la herida. Ya duele bastante para agrandarlo más".