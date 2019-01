Paloma Salas da el salto a un escenario mayor

Habitual en el circuito de bares que dan cabida al stand up comedy local, Paloma Salas dará el salto a un escenario más grande con un show mañana en el Teatro Azares de Providencia, que promociona con un afiche que asegura que "lo tiene todo" y una foto que, ella misma dice, no buscó, sino que "sucedió y cuando ya estaba hecho fue como: 'soy Ariana Grande'".

"Es softporn", dijo con humor la comediante que tiene una trayectoria considerable en una escena que comparte con otros como Jani Dueñas y Fabrizio Copano, aunque ella hasta ahora ha mantenido un perfil más bajo.

"Es mi primer teatro más grande y tiene que ver con todo el material que hice el año pasado. Siento que de manera muy milagrosa se me armó rápidamente una obra nueva de material que me tiene muy contenta", dijo Salas, que aseguró que quiso salir de su zona de confort: "Tarde, en la semana, con gente borracha soy feliz, pero creo que está bueno también llevar el material a otros lados para ver cómo funciona y para aprender".

¿Sientes que montar un show en un teatro es empezar el camino a las rutinas televisadas, como lo hicieron Natalia Valdebenito y Jani Dueñas?

Yo creo que es diferente para todos. Creo que es cíclico, que cualquier comediante que se precie de tal eventualmente va a tener que volver a un bar de mierda a probar material, porque es el lugar donde se prueban los chistes en el fondo, es como el gimnasio un poco. Es importante ir haciendo de las dos cosas, y como nunca he grabado para Netflix ni tampoco he ido a un festival televisado, no sabría decirte si es el camino para hacerlo, pero definitivamente sí es el camino para mejorar y agrandar la rutina.

Sello de comediantes

Pese a que no será un especial de Netflix, la rutina que mostrará mañana sí será parte de un proyecto que planea con Fabrizio Copano: "Cósmico", una especie de sello para comediantes que esperan lanzar este año. "Vamos a sacar cassettes de comedia", adelantó Salas. Y cuenta que además de los cassettes, las rutinas grabadas también estarán en plataformas como Spotify.

Quien tras el fin del programa de Vía X "Campo Minado" no ha vuelto a hacer televisión, hoy tiene un programa en la radio online Big junto a su amiga y colega Jani Dueñas, quien estará en el Festival de Viña 2019.

¿Estás trabajando con Jani Dueñas su rutina?

Ella dice que soy jefa de guión, pero en verdad soy jefa de nada. Estoy ahí rascándome la guata y le digo que sí, que todo va a salir bien, me tomo su café, le saco los puchos, ese es mi trabajo.

¿Te gustaría ir a Viña?

No sé, es algo que hasta hace un tiempo te habría dicho 'ni cagando', y ahora que mis amigos están yendo es como, 'quizás no es tan terrible', pero nunca ha estado en mi carta Gantt personal. Creo que en Chile los comediantes tienen sólo esa meta y yo la verdad es que tenía otra, como el escenario que estamos armando para La Cumbre (18 de mayo). Hacer comedia en un festival de música me parecía muy atractivo. La verdad que el escrutinio y estar a merced de lo que opinen unos matinales de mí me aterra. Pero también entiendo que al hacer un show así aprendes un montón. Y en ese sentido me da una sed que quizás no tiene que ver con salir en la tele y ganar millones, pero me entretiene.