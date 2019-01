Claudia Conserva sufrió un pequeño accidente en sus vacaciones

Claudia Conserva decidió salir de vacaciones con su hija Matilda, de 15 años, a la Isla Mujeres ubicada en México, y en medio del descanso tuvo un pequeño percance debido a los zapatos que llevaba puestos.

La esposa del "Pollo Valdivia" publicó una fotografía a su cuenta de Instagram, con su brazo vendado y junto con la imagen detalla como ocurrió la caída.

“Ya no estoy en edad de correr con zuecos me caí, me saqué la chucha (perdonen lo garabatera, pero amerita) fractura lineal en el hombro izquierdo, y rasmillones varios. Ayer en el hospital dando jugo en la tarde, radiografías y toda la challa. Reposo estricto del brazo izquierdo por una semana y después de a poco ir moviéndolo. Cabestrillo por un mes tendré que ahogar las penas jajjajjaja”, escribió la animadora junto a la postal donde confesó lo que le había pasado.