Daniela Aránguiz anunció que se irá de "La Mañana" y que tiene una oferta de Canal 13

Aunque llegó como panelista a prueba al matinal de Chilevisión, "La Mañana", Daniela Aránguiz se ganó un espacio en los seis meses que lleva en el programa que actualmente conduce Julio César Rodríguez. Espacio que dejará en marzo próximo, según confirmó ella misma ayer.

La ex integrante del "Team Mekano" anunció en conversación con "Intrusos" de La Red que su participación en el matinal del canal del grupo Turner llegará a su fin dentro de los próximos días. "A mí no me gusta ser mentirosa", dijo al espacio farandulero. "Yo cuento, me da lo mismo: yo en marzo no sigo en el matinal de Chilevisión", confirmó.

La rubia comentó sin ningún filtro que aún no sabe si seguirá durante febrero en "La Mañana", aunque desde el canal aseguraron que su participación se extenderá al menos durante el verano.

Reformulación

En marzo el bloque matutino de Chilevisión será reformulado y aún no está definido si mantendrán un solo programa o si harán dos. Sin embargo, Aránguiz aseguró que de todas formas no será parte de ese nuevo proyecto por un tema de horario.

Actualmente la esposa del jugador de Colo Colo Jorge "Mago" Valdivia se integra más tarde al matinal, a eso de las 10.30 horas, horario que según ella misma reveló quiere mantener libre para dedicárselo a los dos hijos que tiene con el futbolista.

"Es un tema de horarios, el matinal va a ser de las 8 de la mañana a las 11 y de la 11 y tanto empieza un programa nuevo con otro equipo, que es el equipo que trabaja con Pamela Díaz y le deseo lo mejor del mundo, ojalá que les vaya la raja", aseguró la panelista.

Sin embargo, desde Chilevisión aclararon que los horarios del bloque matutino reformulado aún no están definidos, así como tampoco lo están los equipos que irían en ese horario desde marzo.

Lo que sí está claro es que, de confirmarse que Pamela Díaz será una de las conductoras del bloque matinal de CHV, se dificultaría la participación de Daniela Aránguiz en el espacio, debido a las conocidas malas relaciones que tiene con "La Fiera", a quien ella misma reemplazó en "La Mañana" cuando la morena dejó el matinal para irse a conducir "La noche es nuestra".

Oferta de canal 13

Pero su salida de Chilevisión no es lo único que anunció la rubia. Además confirmó que ha recibido ofertas de Canal 13, donde fue vista recientemente.

"Tengo propuestas de Canal 13 pero es para un plazo más largo, no es para ahora, es para julio, por ahí", dijo.

Al ser preguntada por el programa antes mencionado si se sumaría al docurreality que conduce en Canal 13 Francisco Saavedra, "Contra viento y marea", Aránguiz descartó que vaya a ser parte de la próxima temporada, aunque adelantó que "quizás salga en un capítulo por ahí".

Sin embargo, desde la estación del Grupo Luksic dicen que aún no hay nada cerrado oficialmente con ella.