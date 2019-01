Ignacio Lastra por su quiere amoroso con Silvina Varas: “Estoy seguro de la decisión de terminar”

El ex participante del reality de Mega “Doble Tentación”, Ignacio Lastra, dio a conocer a través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram, que su relación sentimental con Silvina Varas había llegado a su fin, información que la nutricionista confirmo por el mismo medio.

Si bien el ex modelo no quiere dar detalles del por qué del quiebre, explicó a través de Instagram que “somos personas con ideas y pensamientos diferentes”.

"Sí las decisiones se aceptan es porque la otra persona también quería. Si la otra persona acepta, no anda muy alejada de la decisión del primero” agregó Ignacio Lastra en conversación con LUN.

Lastra también dio a entender que Silvina Varas nunca se opuso a terminar la relación, por lo que ambos "quedaron tranquilos" con la decisión de dar fin a la relación.

Ignacio Lastra se mostró seguro del término tras ser consultado por el matutino y explicó "estoy seguro de la decisión de terminar, por algo la tomé".

“No estoy haciendo nada en especial, estoy en otra parada, quiero alejarme de todo. Ahora quiero que las aguas se calmen. Siento que se me fue de las manos un poco esta cosa, porque no quiero estar en la palestra” añadió el ex modelo.