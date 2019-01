Leo Méndez Jr. arremetió contra Camila Recabarren por culparlo de filtración del video de Joaquín Méndez

12:26 La ex Miss Chile se refirió al supuesto video de su ex pareja y dijo que el hijo de DJ Méndez lo subió y luego lo bajó de sus redes sociales.

Lejos de terminar está la polémica por el supuesto vídeo íntimo de Joaquín Méndez. Ahora la discusión está centrada en la filtración, la que según la ex pareja de Méndez, Camila Recabarren, es obra de Leo Méndez Jr. Según la ex miss Chile, fue él quien subió el vídeo y luego lo eliminó de sus redes sociales.

El hijo de Leo Méndez de inmediato respondió las acusaciones de la ex Miss Chile a través de historias en su cuenta oficial de Instagram las que dicen "¿Yo subí y bajé el video a mis redes? mentirosa de mierda wn. Cómo me gustaría darte vuelta la cara en este mismo instante. Mentirosa de mierda wn”, escribió evidentemente molesto.

En una segunda publicación, Leo Méndez expone “Ojo con las acusaciones que hace @camilarecabarrenoficial”.

Por último, el fashionista expresó que "tras recibir varias amenazas y muchos comentarios negativos a mi persona después de lo que se habló en CHV pondré mi cuenta en privado y estaré off. No me siento muy bien. Gracias a las personas que me envían su apoyo".