Pedro Fernández en su regreso a Chile: “Tengo clarísimo que La de la mochila azul me tiene hoy sentado aquí”

Aunque ya han pasado 42 años desde que se hizo famoso siendo un niño cantando La niña de la mochila azul, Pedro Fernández asegura que no se cansa de interpretar ese clásico. “No me aburro, al contrario, tengo clarísimo que la de la mochila azul me tiene sentado aquí”, dijo en la conferencia de prensa que dio esta mañana en el hotel Crowne Plaza Santiago.

El mexicano estará este sábado 2 de febrero en el Festival Nacional de Folklore de San Bernardo. El show seguirá a los que ya dio en Aysén y en Dalcahue, y antecederá al que presentará en la Fiesta de la Independencia de Talca el 9 de febrero, certamen que transmite TVN.

Durante la conferencia de prensa fue consultado por la panelista del matinal Hola Chile de La Red, Renata Bravo, por su secreto para mantener su trasero tan firme. Impactado con la consulta, y con humor, respondió que “no hay fórmulas, no me dedico a eso” y se animó a aventurar que “seguro es mi genética”.

Pedro Fernández, que confesó que ya perdió la cuenta del número de veces que ha estado en Chile, recién el año pasado lanzó su disco ¡Arránquense Muchachos!, que dijo que mostrará el sábado pero sin dejar de lado sus clásicos, como Yo no fui y Mi forma de sentir