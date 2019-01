Redes sociales reflotaron frase de hace tres años de Flavia Medina sobre Joaquín Méndez: “Le gustaba filmarse teniendo sexo”

La filtración de un supuesto video sexual de Joaquín Méndez sigue causando polémica.

Luego de todas las discusiones entre Leo Méndez Jr., Camila Recabarren y Catalina Pulido, se suma una anécdota que causó mucha impresión en las redes sociales, puesto que muchos no recordaban una declaración que ex pareja del panelista de Mucho Gusto, Flavia Medina, dio hace tres años, cuando entro junto a Joaquín Méndez al reality “¿Volverías con tu ex?

Los fanáticos refrescaron la memoria de los televidentes a través de una cuenta de Instagram dedicada a subir vídeos de reality shows.

Ahí, en una actividad en el encierro, Flavia aseguró que "yo lo conozco. Me ha pasado que me enteré de que sale con amigas al mismo tiempo. Me he enterado y él me cuenta o me muestra los videos".

"Le gusta filmarse teniendo sexo. Y sí, he visto algunos videos", agregó Medina.