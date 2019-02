En Intrusos apuntaron a Leo Méndez Jr. como responsable de filtrar el supuesto vídeo íntimo de Joaquín Méndez

Cada vez el vídeo íntimo en que supuestamente el ex chico reality, Joaquín Méndez, es protagonista causa más polémica. Ayer, Camila Recabarren acusó a Leo Méndez como responsable de filtrar el registro. A ello se sumó que el programa Intrusos sostuvo que el fashionista se preocupo no sólo de filtrarlo sino también de viralizarlo por redes sociales.

“A nosotros como programa también nos llega el video a través de Leo Méndez Jr. Tenemos que decirlo”, explicó Alejandra Valle, conductora del espacio.

Cata Pulido también contó en Intrusos que Michael Roldán le había informado a todo el programa que fue él (Leo Méndez) quien hizo viralizar el vídeo.

El productor del programa confirmó que Leo Méndez fue el responsable de que el vídeo se hiciera conocido. "Me habla por WhatsApp un número desconocido, con prefijo extranjero, y me llega un video… lo veo y pensamos que había sido él. Yo después le pregunté si era Leo Méndez Jr. y me dijo ‘sí, soy yo’. Yo nunca había hablado con él, le pregunté cómo consiguió mi contacto -yo no lo seguía, ni él a mí en redes sociales-, me dijo que un amigo se lo había dado… Era para enviar el video de Joaquín, y tengo conocimiento de que Leo también se encargó de mandarlo por Instagram a varios medios y a otras figuras públicas, entonces es complicado el tema", contó.

“Me llamó mucho la atención que me enviaba pantallazos de otras conversaciones, y eso hace pensar que estaba buscando algo. Seamos sinceros, por algo se lo envió a Camila Recabarren”, concluyó el productor de Intrusos.