Papá de Paloma Mami reveló detalles de la niñez de la artista en Nueva York

Paloma Mami es la nueva sensación musical, tanto así que sólo con sus dos singles se ha convertido en en un icono del trap al punto que la reconocida revista Rolling Stone la destacó como una de las artistas más influyentes en el género. Hace pocas semanas, se supo que es la chilena más escuchada enla plataforma de Spotify.

La cantante de trap creció en Nueva York, junto a su padre, Jorge Luis Castillo, con quien vivió toda su niñez, por lo mismo, en una conversación con el diario LUN él contó que "ella siempre ha sido muy creativa para todas sus cosas. Desde chiquitita que quería vestirse diferente a las otras niñitas, para los trabajos del colegio siempre se preocupaba de hacer algo distinto. Siempre tuvo mucha habilidad manual, todavía dibuja muy bonito".

"Le gustaba (cantar). Debe haber tenido unos ocho años cuando le regalamos un piano eléctrico para que pudiera llevarlo a todas partes. Inmediatamente se puso a cantar sus propias versiones de canciones (conocidas), les cambiaba el tono, la melodía", agregó Castillo.

También comentó que no le gustaba que la grabaran, mientras cantaba y además reveló que Paloma también jugó fútbol. "La grababa siempre que la pillaba, pero no le gustaba que la miraran cantando. Le gustaba mucho el fútbol, la puse en un equipo de niñitas los fines de semana y era muy talentosa. Era la que jugaba de delantera y hacía los goles" detalló el padre a LUN.

El padre de la artista, además, se refirió a cómo reaccionó cuando su hija apareció en una publicidad en Times Square.

"Cuando me avisó que pasaría eso (publicidad en Times Square), se me cayeron las lágrimas. No creía que estuviera pasando tan pronto. Eso era también lo increíble, que tantas personas creyeron en ella al mismo tiempo y sin dudarlo" finalizó.