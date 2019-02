Raquel Argandoña criticó a Carolina Arregui por dichos sobre su sueldo: “Si me siento mal, voy y digo que no hagamos efectivo el contrato"

Raquel Argandoña y Patricia Maldonado reprocharon duramente a Carolina Arregui en su programa “Sin Limites” de la radio Agricultura, por las palabras de la actriz en una entrevista donde expresó “y obviamente he ido al canal porque siento que estoy ganando un sueldo que no me merezco porque no estoy haciendo nada”, refiriéndose a que los proyectos de TVN en los que ella participaba ya cesaron.

La panelista de Bienvenidos fue la más crítica con la actriz, ya que expresó que “si me siento mal, yo voy al canal y les digo que no hagamos efectivo el contrato, no me sigan pagando los $ 4 millones que dice que le están pagando por no hacer nada. Si ella realmente se siente mal, yo digo 'tomen no hagan efectivo este contrato', lo rompemos y de aquí en adelante no me pagan nada porque me siento tan mal que la gente diga que estoy recibiendo este dinero”.

En la misma línea, Patricia Maldonado opinó "si a mí me pagan un sueldo y yo no estoy trabajando, ese no es problema mío, sino del canal que no se organizó y no hizo el programa, porque a mí me contrataron. No hicieron el programa, me tienen que pagar igual porque a lo mejor yo pude haber perdido una oportunidad tan buena o mejor que esa. Ahora, si de verdad me siento como las reverendas… voy y entrego el contrato, pero si no…".