Javiera Acevedo relató el momento en que tocó fondo: “Estaba todo mal en un momento de la vida”

Javiera Acevedo el año pasado impactó con su aspecto físico, ya que bajó ostensiblemente de peso, situación que fue un tema en redes sociales y portales.

La actriz tuvo una conversación en el sitio "Mujer Dínamo", donde relató los momentos más duros que vivió el año pasado, cuando terminó su relación, su mascota tuvo un accidente, entre otras cosas que la llevaron a sentirse mal.

“Desde marzo del 2018 (que empezó a hacer deporte). Me lo propuse. Como que ya estaba caminando, porque estaba todo mal en un momento de la vida. Como cuando te pasa (todo). Terminando una relación, te atropellaron al perro el mismo día, te caíste, cachai cuando te pasan como todas esas cosas malas y algo te sigue” le explica a Antonia Moro quien conduce el podcast.

También comentó que muchas veces estar en una situación así complica las relaciones con amistades familiares, ahí fue cuando se dijo que tendría que cambiar las cosas.

"Y de repente dije ‘¿sabes qué? Yo no estoy bien’. Internamente dije ‘tengo que estar mejor y para eso tengo que preocuparme de mí’" afirmó.

La actriz añadió que "eso consistía en yo sentirme bien conmigo misma. Para eso era partir de adentro para fuera. Pero para eso también es despertar, mirarse al espejo y decir ‘¿por qué no estoy bien?’. Cara de no me quiero levantar, tengo lata, me siento pesada. No estaba haciendo tanto deporte, me daba lata llegar a la casa por circunstancias de todo tipo, momentos malos nomás", explicó Acevedo.

Finalmente la actriz de 33 años empezó a dedicar su tiempo al deporte ya que se despejaba, así fue como las cosas fueron mejorando.

“Y dije ‘me voy a enfocar en el deporte’, porque siempre el deporte me despeja la cabeza. Yo pienso mucho. Estoy todo el rato pensando, me doy muchas vueltas. Soy la número uno del caldo de cabeza, de estar ahí (dándole vueltas a todo), y eso me perjudica. Soy bastante insegura en ese sentido. No lo parezco, pero sí lo soy. Igual que mi mamá. Lo heredé de mi mamá", finalizó.