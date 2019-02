Willy Rodríguez, vocalista de Cultura Profética: “Aunque a mis fans les choque, me gusta mucho Bad Bunny”

Tras su paso por Santiago el año pasado, Cultura Profética volverá a Chile este mes para saldar una deuda. Los puertorriqueños estarán en Coquimbo, Pucón y Viña del Mar -el 9, 13 y 16 de febrero, respectivamente- como parte del line up del Festival Cristal Juntémonos.

La banda de reggae estuvo el año pasado en el país en el Vívela Festival, pero canceló las presentaciones que tenía agendadas en La Serena, Concepción y Temuco.

Por eso su vocalista, Willy Rodríguez, confesó a HoyxHoy desde Puerto Rico que está muy ansioso por volver. “Nos hemos quedado siempre con ganas, así que ahora por fin nos vamos a curar de parte de esas ganas”, dijo.

El año que acaba de pasar no fue fácil para la agrupación formada en 1996, pues se despidió de su baterista, Boris Bilbraut, tras una acusación de violencia doméstica.

“Vamos con una energía totalmente nueva. Después de los cambios drásticos que tuvimos el año pasado, nos tocó reubicarnos emocional y musicalmente y meternos de nuevo al estudio a buscar este sonido nuevo y creo que nos ha venido muy bien, estamos muy contentos con lo que estamos haciendo”, comentó al respecto la voz de la banda.

En medio de la tormenta lanzaron “Llevarte Allí”, primer single de un disco que aún no ve la luz. La canción será una de las novedades que mostrará la agrupación, que además traerá dos canciones que grabaron para Spotify Singles, sesiones que realiza esa plataforma de streaming. Según explica Rodríguez son “los cuartos latinos en hacerlo, lo cual es un honor”.

Para eso les pidieron dos cosas: un cover de un tema de otro artista y una nueva versión de una de sus canciones. Hicieron un cover de “Love and Happiness”, de Al Green, y una versión de “Ilegal”, del disco más reciente de Cultura Profética, “La dulzura”.

“Es un tema que cuando salió no caló como se supone que lo hiciera, pero más adelante el público lo abrazó de cierta manera que es uno de los temas que más mueve a las masas cuando lo tocamos”, explicó el puertorriqueño. “Le dimos un giro y ahora es como una balada soul con elementos modernos. Creo que va a sorprender mucho”, adelantó.

Llevan más de 20 años tocando. ¿Qué los mantiene unidos?

La gente, porque la gente es la que nos da la oportunidad de poder hacer lo que amamos hacer. No hay música sin oídos para escucharla. Es una dicha que la gente nos dé la oportunidad de seguir haciendo esto por casi 23 años. Y lo otro es el respeto que le tenemos al proyecto porque, aparte de ser parte, lo vemos desde fuera y vemos cómo un poco se te va de las manos, cómo uno empieza con una intención y eso se convierte en algo mucho más grande, de ser algo que te gusta se convierte en una misión. Cuando ves que hay un efecto en las personas, que tus canciones cambian vidas, creo que ahí uno se lo toma como una misión.

Cultura Profética ha estado numerosas veces en Chile y tiene una estrecha relación con el país. Han tocado en diversos escenarios locales, como el Estadio Víctor Jara, el Movistar Arena y en el Festival de Viña del Mar, donde en 2015 se llevaron una gaviota de plata y otra de oro.

Según el propio Rodríguez, con los años el vínculo se ha vuelto personal con algunas personas, como el productor de música electrónica, DJ Who. “Él fue el responsable de que nuestra carrera se disparara en Chile”, dijo.

Rodríguez contó además que durante su paso por Santiago el año pasado se juntaron para grabar una canción para el nuevo disco del chileno. “Además de ser amigos y músicos hermanos, tengo mucha afinidad con él, es casi familia”, explicó.

“Creo que nos sentimos muy afín con la escena musical de Chile”, expresó el músico que hace poco compartió a través de Instagram una publicación sobre “Masacre en el estadio”, el capítulo de la serie de Netflix “Remastered” sobre el crimen de Víctor Jara.

“Conozco muy bien la historia de Víctor Jara, recuerdo hace años cuando fuimos a tocar al Estadio Víctor Jara, para mí fue algo muy especial, muy poético y simbólico hacer música en ese estadio, que alguna vez fue un lugar de muerte. Es un gran referente para nosotros”, reveló Rodríguez, que recordó que “en nuestro último concierto en el Movistar Arena hicimos como un mix de ‘La Huida’ y ‘Manifiesto’ y fue un momento muy emotivo”.

A veces parece que en Chile no se alcanza a entender el impacto de su figura en el extranjero.

Me crié cantando canciones de Silvio Rodríguez y por él llegué a Víctor Jara y me identifiqué muchísimo y luego cuando conocí la historia de dolor, viniendo de un país como Puerto Rico que vivimos un gobierno militar por 50 años y que todavía somos una colonia de los Estados Unidos, pues sí estoy pendiente de este tipo de historias y me interesa. Siempre me he identificado con la canción de lucha.

Viniendo de la cuna del reguetón, Puerto Rico, Willy Rodríguez igualmente se sorprende con el éxito del género urbano en el mundo. “Hace 20 años no me hubiera esperado que fuera así. Igual no me molesta, no tengo nada en contra”, afirmó.

De hecho, Cultura Profética colaboró en un tema con el dúo puertorriqueño de reguetón, Jowell & Randy, y Rodríguez mismo se declara fan de Bad Bunny. “Aunque a mis fanáticos les choque, me gusta mucho, en serio me gusta. Yo jamás escribiría letras así pero me parece que es muy inteligente lo que está haciendo y tiene muchas ocurrencias al escribir”, confesó.