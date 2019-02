Liam Neeson confesó que quiso matar a un violador

El actor Liam Neeson sobrecogió a al mundo del cine luego de confesar que estuvo muy cerca de matar a un hombre. Todo esto, en medio de una entrevista que dio en medio del estreno de su nueva película.

Según comentó a The Independent, el hecho ocurrió hace muchos años, cuando una de sus amigas le contó que había sido violada.

"Ella manejó la situación de la forma más extraordinaria, pero mi reacción inmediata fue preguntar ¿sabía quién era? No. ¿De qué color era? Dijo que era una persona negra. (…) Recorrí las calles con un garrote, esperando que alguien se me acercara -me avergüenza decirlo- y lo hice quizás por una semana, esperando que un 'bastardo negro' saliera de un pub y me dijera cualquier cosa, ¿sabes? Para que pudiera... matarlo", detalló.

Incluso, hoy, insiste en que "fue horrible, horrible, cuando pienso en ello, en lo que hice. Y nunca lo había admitido, y se lo estoy diciendo a una periodista. Dios me perdone. (…) La venganza solo lleva a más venganza, a más y más muertes", comentó.