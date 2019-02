Lucila Vit presentó a su pololo en redes sociales: "Quiero cuidarlo bien"

La animadora de Fox Sports, Lucila Vit, se refirió en conversación con LUN a su nueva relación sentimental, de la que entregó la primera pista el fin de semana, cuando publicó una foto de ambos en su cuenta en Instagram.

"Sí estoy pololeando con él y estoy muy contenta, eso es lo importante. Mientras uno esté feliz, todo está bien" dijo Vit sobre su pareja, el abogado trasandino Emanuel Antegiovanni (34).

La relación entre ambos se formalizó hace más de un año y Vit explicó por qué no había contado antes de su relación. "Siempre he sido de no contar mucho lo mío, de hecho él no quería que publicara la foto que subí el sábado. No le gusta la exposición, es más sensible, entonces quiero cuidarlo bien".

"Hubo un momento en que yo no estaba bien por el divorcio, un divorcio no es fácil para nadie y él se bancó y se banca todas, es máximo" dijo sobre Antegiovanni, de quien también señaló que "él respeta mi trabajo, sabe que soy conocida y está orgulloso, pero siempre cuidándonos mutuamente y yo lo quiero cuidar".