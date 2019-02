Vale Roth dijo que se cambiaría feliz los dos apellidos: "He estado casi muerta y a ellos no les ha importado nada"

La bailarina Valentina Roth manifestó por medio de sus cuentas sociales, el distanciamiento que tiene con sus padres y expresó su deseo de cambiar sus apellidos.

Según informó La Cuarta , Roth señaló que "como se habrán dado cuenta ahora soy @valerulona en mi cuenta de Instagram. Me saqué el Roth Soracco porque estoy chata, no quiero tener nada de ellos" y añadió que "saben que no me llevo bien con nadie de mi vamilia".

"Lo he pasado muy mal, ellos no están ni ahí, no les interesa nada de mí. He estado casi muerta y a ellos no les ha importado nada" dijo la joven.

En la historia publicada en la red social, la bailarina además escribió "chao con ese apellido culi.. me cambiaría los dos feliz".